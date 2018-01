Três são presos por tráfico após ação policial em Itaquá

Três pessoas, incluindo um gerente do tráfico de drogas, foram presas pela Polícia Militar (PM). A batida policial ocorreu na Vila Gepina, em Itaquaquecetuba. Este é o quarto dia consecutivo que ações contra o narcotráfico são realizadas na cidade. Ao todo, foram apreendidos 1.260 pinos contendo cocaína, 56 porções de maconha e R$ 760.

Segundo a polícia, a ação aconteceu durante a noite desta quinta-feira (18), na Rua Cruzeiro. Os PMs realizaram a batida policial, depois de suspeitar de um homem, que possivelmente estava carregando uma arma na cintura.

O suspeito fugiu e entrou numa casa. Mais viaturas da PM deram apoio à ocorrência. No imóvel, os policiais descobriram que o local era uma “casa bomba” – termo utilizado para imóveis usados pelo crime organizado para guardar e/ou distribuir drogas.

Um dos indivíduos detidos admitiu ser o responsável por administrar a venda e distribuição das drogas no bairro. Aos PMs, o suspeito também falou que os dois homens e a mulher encontrados na casa pertenciam ao crime organizado. A função deles era a de alertar traficantes sobre a entrada de saída da polícia na comunidade.

Ainda de acordo com a polícia, as drogas localizadas no imóvel, bem como os suspeitos foram levados à delegacia. Apenas a mulher foi liberada, mas segue sob investigação da Polícia Civil.