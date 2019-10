Três suspeitos de matar motorista de aplicativo são presos em Arujá

A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite desta segunda-feira (30), em Arujá, três suspeitos - dois homens e uma mulher - em participar do assassinato do motorista de aplicativo Osmar de Souza Prado, de 36 anos, que ocorreu durante um assalto, na madrugada do último domingo, na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), em Suzano. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola falsa, munições, além de dinheiro e celular. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes investiga o caso.

Prisão

Após o Copom irradiar que um veiculo GM Celta, produto de roubo, trafegava pela Rodovia Mogi Dutra, no trecho de Arujá, policiais militares foram até o local. Ao tentarem abordar o veículo, os suspeitos desobedeceram a ordem de parada e tentaram fugir no sentido Rio de Janeiro. Após persseguição de 15 quilômetros, os suspeitos foram detidos próximo ao trevo de acesso a Santa Isabel.

Com um dos suspeitos foi localizado um revólver calibre 38 com cinco munições intactas. Já com a mulher foi encontrado uma pistola falsa na cintura e no interior das roupas havia seis munições intactas. Durante busca no veículo, foram localizados mais duas munições, R$ 25 e um celular.

Questionados, os suspeitos alegaram que pretendiam efetuar roubo a outro veículo em Arujá. Eles foram conduzidos presos em flagrante ao DP de Arujá, permanecendo a disposição da Justiça.

Reconhecimento

A vítima que teve o carro roubado em Suzano, outro motorista de aplicativo, disse que o crime foi praticado por dois homens e uma mulher que ocupavam um veículo Monza, na cor vinho, e que momentos antes, os suspeitos haviam praticado latrocínio contra um motorista de aplicativo. De acordo com a polícia, ela reconheceu um dos suspeitos, que portava um revólver calibre 38.

As informações foram passadas para SHPP de Mogi, que investiga o caso.