Três suspeitos de roubar motorista de aplicativo são presos no Jardim Boa Vista

Três suspeitos de roubarem um motorista de aplicativo foram preso no Jardim Boa Vista, em Suzano. Houve perseguição. O caso foi registrado, neste domingo (3), na Delegacia Central.

Durante patrulhamento pelas imediações da Estrada do Pinheirinho, a polícia foi informada de que um veículo foi roubado na Avenida Francisco Marengo. Os suspeitos teriam fugido no sentido Estrada Portão do Honda.

Após buscas pela região, a polícia localizou o veículo entrando numa travessa da própria Avenida Francisco Marengo. Houve perseguição. Os suspeitos foram detidos na Rua Antônio Bertonho, no Jardim Boa Vista, que não tem saída.

A vítima reconheceu os criminosos e obteve tanto o veículo quanto os outros pertences roubados.