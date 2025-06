Três suspeitos são presos por tráfico de drogas em Mogi

Três suspeitos foram presos por tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (26), na Vila Cleo, em Mogi das Cruzes. Foram apreendidos 74 pinos de cocaína, 64 porções de maconha, 46 frascos de lança perfume, 10 porções de crack, quatro celulares e R$ 153 em dinheiro.

De acordo com a polícia, durante patrulhamento, agentes foram até a rua Francisco Rodrigues Passos por conta de uma denúncia de tráfico.

No local, três homens, de 33,25 e 22 anos, foram abordados. Um dos suspeitos colocou uma sacola sobre um tambor e tampou com uma camiseta.

Durante a busca pessoal, com o primeiro homem foi localizada porções de entorpecentes, R$ 51 em dinheiro e um celular; com o segundo, foi localizado um celular; e com o terceiro foram apreendidos dois celulares e R$ 102.

Na sacola escondido embaixo da camiseta foi localizada 74 pinos de cocaína, 64 porções de maconha, 46 frascos de lança perfume e10 porções de crack.

Os entorpecentes, o dinheiro e os celulares foram apreendidos. Os homens foram detidos e encaminhados a Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas, associação para o tráfico e localização/apreensão de objeto.