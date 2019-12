Trio alega pertencer à igreja para escapar de prisão por arrastão em Suzano

Três homens foram presos sob suspeita de realizar um arrastão em Suzano, durante a noite de terça-feira, 3. Em depoimento à Polícia Militar, os indivíduos afirmaram estarem retornando de um trabalho como pedreiro e pertencer a uma igreja. Para a polícia, a ideia do grupo era que a alegação pudesse livrá-los da abordagem e, consequentemente, a descoberta da série de roubos.

O grupo foi parado na Avenida Edmilson Rodrigues Marcelino, no Miguel Badra. O veículo, um Peugeot, de cor vermelha, no qual estavam transitava pela contramão. Segundo a polícia, a princípio, o carro não tinha queixa de crime. Só estava com o licenciamento atrasado.

De acordo com a PM, as alegações apresentadas pelo grupo - sobre serem pedreiros e religiosos, inclusive havendo uma bíblia no carro - começaram a ruir. Os PMs contaram que o nervosismo deles era incondizente ao que afirmavam. Depois foi o fato de duas bolsas femininas, além de celulares embaixo do tapete serem encontrados. Também foi encontrado uma quantia de R$ 399.

Cada homem foi questionado de forma individual sobre a origem dos objetos. Dois deles, então, confessaram os crimes. Até o momento, a polícia localizou duas vítimas. Há, porém, denúncias sobre a possível participação do trio em outros assaltos, desta vez, em bairros próximos à região central. O Peugeot, de cor vermelha, no qual o grupo estava foi citado nas queixas.

Dos três presos, um tem passagem na Justiça por tráfico de drogas. Os comparsas não tinham nenhuma ficha criminal até então. Segundo a Polícia Civil, as vítimas reconheceram os homens. Eles foram autuados em flagrante por roubo.