Trio é preso na Avenida Senador Roberto Simonsen após roubar carro e moto

Um jovem, de 18 anos, foi preso e dois menores, de 17 anos, apreendidos sob suspeita de participar de dois roubos. A ação aconteceu na madrugada de domingo, 29, no Jardim Imperador, em Suzano. Uma arma de brinquedo foi apreendida.

Segundo a Polícia Militar, a perseguição se iniciou na Avenida Senador Roberto Simonsen. Os alvos eram uma Fiat Toro e uma Honda Bros. Informações da PM davam conta de que o veículo havia sido roubado em Itaquaquecetuba, enquanto a moto em Suzano.

A caçada se estendeu por algumas vias do bairro. E encerrou numa rua sem saída, quando o trio abandonou a picape e a moto, para pular um muro, que dá acesso a um matagal.

Os PMs entraram no terreno e localizaram dois indivíduos. Um deles estava segurando uma arma. Tiros de aviso foram realizados, mas nenhum suspeito foi atingido. Ambos detidos eram menores. Com um deles, foi localizado uma arma de brinquedo, além do celular de uma vítima. A dupla confessou ter participado dos roubos.

Enquanto os adolescentes foram conduzidos ao distrito central, uma outra equipe continuou no local. Depois de alguns minutos, policiais conseguiram capturar o terceiro suspeito. Ele havia se escondido na mata, mas acabou saindo ao acreditar que todos policiais haviam deixado o local.

Na delegacia, o trio foi reconhecido pelo dono da moto. A vítima afirmou que todos participaram do roubo, inclusive pontuou que o grupo agiu com violência e fez ameaças de morte. Já o dono da picape contou que não olhou para o rosto dos bandidos, já que estava assustado no momento do roubo.

O trio preso vai responder pelos crimes de roubo de veículo, ato infracional de roubo e, em especial o maior de idade, pelo crime de corrupção de menores.