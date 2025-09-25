Trio é preso por roubo de celulares em Itaquá

Três homens foram presos suspeitos de roubar celulares e tentar roubar um veículo de um motorista de aplicativo, na noite desta quarta-feira (24), no bairro Residencial Palmas de Itaquá, em Itaquaquecetuba.
Segundo a polícia militar, durante patrulhamento, uma equipe recebeu alerta de suspeitos cometendo roubos na região. Na rua Paraisópolis encontraram os três homens.
Durante a abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram três celulares escondidos nas roupas dos homens.
Ainda segundo a PM, durante a ocorrência, três vítimas se aproximaram e reconheceram os suspeitos. Um motorista de aplicativo relatou que conseguiu escapar do ataque e fugiu do local.
O caso foi registrado como roubo na Delegacia Central de Itaquaquecetuba. Os suspeitos foram presos em flagrante e permanecem à disposição da Justiça.