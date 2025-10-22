Trio é preso por tráfico com 1,2 mil porções de drogas em Mogi

Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, nesta terça-feira (21), no bairro Caputera, em Mogi das Cruzes. Foram apreendidas 1.238 porções de drogas, totalizando 1,561 kg.

Segundo a polícia militar, durante a Operação Impacto Metropolitano – Drones K9, equipes entraram em uma área de mata na rua Almeida Júnior. Com apoio do drone, localizaram três homens escondidos sob uma lona, sentados em um sofá.

Durante a varredura, os policiais encontraram uma mochila preta contendo 518 porções de maconha, 563 de crack e 157 de cocaína, prontas para a venda.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos três celulares e R$ 374.

Os suspeitos foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes e permanecem à disposição da Justiça.