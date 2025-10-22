Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 22 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Trio é preso por tráfico com 1,2 mil porções de drogas em Mogi

Suspeitos estavam escondidos em uma área de mata no bairro Caputera

22 outubro 2025 - 11h52Por Da Reportagem Local
Entorpecentes foram apreendidos Entorpecentes foram apreendidos - (Foto: Divulgação/PM)

Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, nesta terça-feira (21), no bairro Caputera, em Mogi das Cruzes. Foram apreendidas 1.238 porções de drogas, totalizando 1,561 kg.

Segundo a polícia militar, durante a Operação Impacto Metropolitano – Drones K9, equipes entraram em uma área de mata na rua Almeida Júnior. Com apoio do drone, localizaram três homens escondidos sob uma lona, sentados em um sofá.

Durante a varredura, os policiais encontraram uma mochila preta contendo 518 porções de maconha, 563 de crack e 157 de cocaína, prontas para a venda.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos três celulares e R$ 374.

Os suspeitos foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes e permanecem à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM flagra tentativa de descarte irregular de entulho no Miguel Badra
Polícia

GCM flagra tentativa de descarte irregular de entulho no Miguel Badra

GCM de Mogi localiza quase 700 porções em drogas
Polícia

GCM de Mogi localiza quase 700 porções em drogas

Jovem procurado pela Justiça morre em troca de tiros com a polícia em Itaquá
Polícia

Jovem procurado pela Justiça morre em troca de tiros com a polícia em Itaquá

Após perseguição policial, homem é preso por roubo em Suzano
Polícia

Após perseguição policial, homem é preso por roubo em Suzano

'Cidade e Ordem' fecha adega no Jardim Imperador e notifica restaurante na Vila Amorim
Polícia

'Cidade e Ordem' fecha adega no Jardim Imperador e notifica restaurante na Vila Amorim

GCM de Mogi captura quatro procurados pela Justiça durante o final de semana
Polícia

GCM de Mogi captura quatro procurados pela Justiça durante o final de semana