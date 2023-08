Trio é sequestrado, mantido em cativeiro por duas horas e roubado na região

Três homens, de 24, 35 e 50 anos, foram sequestrados, aterrorizados, mantidos em cativeiro durante cerca de duas horas e roubados na noite de terça-feira (8). As vítimas foram sequestradas em Guarulhos, libertadas em Suzano e o caminhão onde elas estavam foi localizado em Itaquaquecetuba.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), tudo aconteceu por volta das 19 horas. O terror para as vítimas começou na Rodovia Presidente Dutra, na Vila Itapegica, em Guarulhos, quando os homens foram sequestrados.



Uma das vítimas - o motorista de 35 anos – foi até a delegacia e disse que trafegava com o caminhão na via com seus dois ajudantes quando foi fechado por um HB20.



Neste momento, dois suspeitos que estavam no carro desceram e anunciaram o roubo, obrigando as vítimas a entrarem no automóvel. Dali, elas foram levadas para um cativeiro.



De acordo com a SSP, no cativeiro havia mais dois assaltantes. As vítimas ficaram cerca de duas horas em poder dos criminosos, até serem libertadas em uma rodovia em Suzano. Eles não souberam dizer em qual via foram soltos pelos ladrões.

Ao todo, foram roubados os celulares das vítimas e maquinários. O caminhão onde eles estavam foi encontrado abandonado e sem o estepe na Rua do Aço, no Parque São Pedro, em Itaquaquecetuba.



Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como roubo qualificado de veículo com restrição de liberdade e mantendo a vítima em seu poder e localização e apreensão de veículo no Distrito Policial Central de Suzano.