Trio suspeito de matar motorista de aplicativo diz que intenção era de apenas roubar carro

O trio suspeito de participar do latrocínio - roubo seguido de morte - do motorista de aplicativo Osmar de Souza Prado, de 36 anos, no domingo de madrugada, dia 29, em Suzano, afirmou, em depoimento informal à Polícia Civil, que o objetivo era de apenas roubar o carro para depois vendê-lo. E que teria sido coincidência terem tido como alvo um motorista de aplicativo. Os detalhes da investigação serão apresentado nesta quinta-feira à tarde, na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

O grupo está preso desde a noite de segunda-feira, 30. Isto porque eles foram encontrados em um carro roubado, que também teria sido de uma vítima em Suzano. A prisão dos três suspeitos ocorreu após perseguição pela Rodovia Presidente Dutra (SP-60). A fuga começou em Arujá e terminou em Santa Isabel. Na ocasião, policiais militares (PMs) conseguiram localizar o possível revólver usado durante o latrocínio do motorista de aplicativo, além de uma pistola falsa.

De acordo com o delegado Rubens José Ângelo, responsável pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes, a Justiça concedeu a prisão temporária dos três suspeitos. Ou seja, além de serem presos pelo roubo a outro motorista de aplicativo, o grupo responde pela morte de Osmar de Souza Prado.

Os detalhes completos da investigação serão concedidos nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, na sede da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.