Troca de tiros entre bandidos e policial de folga termina com morador baleado

Uma troca de tiros entre quatro ladrões e um policial de folga terminou com um morador baleado, na Rua São Roque, na Vila São Carlos, em Itaquaquecetuba. O confronto foi na tarde dessa segunda-feira (5). A Polícia Militar disse que nenhum criminoso foi identificado, tampouco houve notícias de que alguma pessoa deu entrada com algum ferimento causado por tiros em hospitais da região.

O policial conversava com uma amiga dentro do carro, por volta das 16 horas, quando viu um grupo se aproximando. Um dos indivíduos sacou uma arma e apontou na direção das vítimas. De imediato, a mulher saiu do carro e se escondeu. Mas, o agente reagiu e deu voz de prisão.

Foi aí que um dos bandidos atirou. Houve confronto. Esse mesmo criminoso correu atirando para trás, o que pode ter acertado um morador do bairro. Ele e os comparsas fugiram sentido a uma área de mata, próximo à linha férrea.

Com o morador ferido, o policial permaneceu no local e pediu socorro. O resgate chegou logo depois e o levou ao hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. O estado de saúde da vítima baleada não é grave.

Buscas foram realizadas, mas nenhum criminoso foi localizado. A arma do policial foi apreendida. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. A Polícia Civil deve buscar por câmeras de vigilância para tentar identificar o grupo foragido.