Troca de tiros termina com dois suspeitos baleados em Poá, diz Polícia

De acordo com as informações preliminares apuradas pela reportagem do DS no local, tudo aconteceu por volta das 14 horas. A Força Tática da Polícia Militar tinha conhecimento de que uma quadrilha praticava sequestros pix nas regiões de Poá, Suzano e Ferraz de Vasconcelos.

Em buscas, os policiais se depararam com um Caoa Tiggo branco. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos que estavam no veículo tentaram reagir, culminando em uma curta perseguição e em uma troca de tiros.

Dois homens foram baleados e socorridos. Duas armas foram apreendidas com os suspeitos. O local está preservado pela Polícia Militar até a chegada da perícia. Motoristas devem evitar as duas vias por conta dos bloqueios das equipes de trânsito de Poá.

O caso está sendo registrado na Delegacia de Polícia de Poá.

