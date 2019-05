Troca de tiros termina com suspeito morto em Itaquá

Um homem, de 17 anos, foi morto na noite dessa quinta-feira (9) após uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM) na Rua São Roque, na Vila Japão, em Itaquaquecetuba. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), o caso aconteceu por volta das 23h, após os policias flagrarem o suspeito fugindo de uma viatura da Força Tática, em um veículo GM Montana (fruto de roubo no dia 08/05) em alta velocidade pela via. O motivo da perseguição era porque o suspeito havia tentado um assalto, a mão armada, minutos antes na cidade.

Rapidamente, os policiais começaram a perseguição, que foi interrompida por uma motocicleta que transitava pelo local. Os condutores, ao perceberem a ação, deixaram o veículo no chão saindo imediatamente do local. A posição em que a motocicleta foi deixada na rua impediu a continuidade da fuga, possibilitando assim a abordagem policial.

Ainda de acordo com o boletim, após a abordagem, o suspeito tentou desembarcar do veículo, momento em que efetuou disparos contra os PMs. Como resposta a ação, os policiais também efetuaram disparos, atingindo assim o indivíduo, que veio a óbito na hora. O suspeito usava um revolver calibre 38, que estava com a numeração raspada.

Os policiais foram ouvidos sobre a ação, bem como os dois cidadãos que estavam na motocicleta. As armas dos policiais e do suspeito foram apreendidas para perícia. O caso foi registrado no DP Central de Itaquá como homicídio simples – Morte decorrente de intervenção policial.