Troca de tiros termina com um assaltante ferido em Ferraz

Uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM) terminou com um dos dois suspeitos pelo roubo de um carro em Suzano, baleado.O caso aconteceu em Ferraz de Vasconcelos na madrugada desse sábado (30).

Após roubar um veículo, na Avenida Paulista, em Suzano, dois indivíduos seguiram viagem para Ferraz.

A vítima do roubo informou o fato as autoridades policiais que prontamente se deslocaram para o local onde o veículo havia sido visto pela última vez. Após uma ronda inicial, os policiais se depararam com o carro na Avenida João Pekny, em Poá.

Um sinal de parada foi dado pela PM, mas os dois suspeitos iniciaram fuga indo em direção à Avenida Dom Pedro II, em Ferraz. Por um breve momento o veículo roubado reduziu a velocidade, indicando a parada, mas os indivíduos aproveitaram o momento para atirar contra a equipe policial, que revidou a ação.

A intensa troca de tiros, que envolveu disparos com fuzis (por parte da PM) foi amenizada depois que a viatura da polícia bateu em um barranco. A equipe pediu reforço e o veículo foi localizado abandonado na Rua Pedro Cardoso Xavier com vestígios de sangue.

Um dos suspeitos foi encontrado ferido na Rua João Santana filho. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Ferraz, onde permanece internado sob escolta policial. O outro ocupante do veículo conseguiu fugir.