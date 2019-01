Último suspeito de espancamento e morte de ajudante é preso

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes divulgou nesta terça-feira (22) ter prendido o último suspeito na morte de Elton Alexandre Rodrigues Silva de Souza, de 26 anos, em fevereiro do ano passado, em Itaquaquecetuba.

De acordo com o delegado Rubens José Ângelo, o último envolvido no espancamento e morte da vítima se entregou na sede da delegacia especializada. Com ele, um advogado acompanhou a prisão. "Contra ele (suspeito) havia um mandado de prisão preventiva. Desde o dia do crime, ele estava foragido", explicou o delegado.

Na época do crime, a polícia conseguiu prender três pessoas, na região dos bairros Josely e Amazonas. As ações aconteceram próximo ao ponto de ônibus, em que a vítima foi encontrada morta com sinais de espancamento.

Conforme publicado pelo DS, a possível motivação da morte seria um suposto furto de entorpecentes e dinheiro do crime organizado. As informações foram repassadas pelos indivíduos presos durante depoimento.

À época, a polícia descobriu ainda que a morte teria causado descontentamento em chefes de uma facção criminosa, que avaliaram como 'enérgica' a atitude do grupo, principalmente por ter chamado a atenção das forças de segurança.