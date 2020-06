Um ano após ser detido por tráfico, adolescente é flagrado vendendo drogas no Jardim Luela

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido sob suspeita de vender drogas no Jardim Luela, em Suzano, durante a manhã desta terça-feira, 9. Com ele, foram apreendidos 11 porções de cocaína e R$ 390. De acordo com agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), é a segunda vez que o suspeito é detido vendendo entorpecentes no local.

Os GCMs encontraram o suspeito na Rua Claudemar Otávio de Oliveira. Segundo os agentes, o adolescente ficou nervoso ao ver a chegada da viatura. Na abordagem, foram encontradas porções de cocaína e dinheiro em notas trocadas.

Ao ser questionado, o jovem capturado, então, revelou ser o responsável pela venda de narcóticos no local. Ele foi conduzido à Delegacia Central, onde foi registrado um boletim de ato infracional de tráfico de drogas.

Vida no crime

Essa é a segunda passagem do adolescente na Justiça. A primeira foi em 2019, quando ele foi apreendido por guardas do Canil de Suzano. Na oportunidade, o jovem foi encaminhado à Fundação Casa, onde permaneceu internado por nove meses.

Ainda de acordo com os guardas, o jovem estava na rua há menos de um mês.