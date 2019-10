Um dia após roubar carro, homem é preso no Jardim Fernandes em Suzano

Atualizado às 11h38

A Polícia Militar prendeu nessa terça-feira, 22, um homem, de 36 anos, por suspeita de roubo. A ação, realizada por policiais do 3º Pelotão, da 4ª Cia, do 32º Batalhão, ocorreu no cruzamento da Rua Raimundo Simplício Nunes e a Estrada do Ribeirão, no Jardim Fernandes, em Suzano. De acordo com a polícia, o roubo cometido pelo homem teria ocorrido na segunda-feira, 21.

Os PMs verificavam possíveis pontos de venda de drogas no bairro, quando encontraram o suspeito caminhando em direção a um GM Prisma. A abordagem ao homem foi motivada por um fato incomum: apesar de estar com as chaves, o alarme do carro acionou e o suspeito ficou apreensivo devido a presença dos policiais.

Na abordagem, o homem disse que iria levar o carro até o bairro Marengo, em Itaquaquecetuba. E iria receber a quantia de R$ 50. Ele, porém, não soube dizer para quem entregaria o veículo. O depoimento reforçou as suspeitas contra o homem.

Pesquisas tanto dos antecedentes criminais, bem como do carro foram realizadas. Nisto, foi descoberto que o dono do carro estaria na delegacia comunicando o roubo. Por isso, a vítima foi chamada para ir até o 2° Distrito Policial (DP) de Suzano.

Na delegacia, a vítima do assalto reconheceu o preso como sendo o autor do assalto. O suspeito foi autuado em flagrante por roubo.