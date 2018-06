Um morre e dois ficam feridos após acidente nesta segunda na Mogi-Bertioga

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após um acidente entre caminhão e moto na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, durante a manhã desta segunda-feira (11). O veículo pesado caiu da ribanceira, a uma altura de 50 metros. As informações são do Corpo de Bombeiros.

O acidente foi por volta das 7h45, no quilômetro 82. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da ocorrência. Segundo a corporação, os bombeiros que estão no local confirmaram que os sobreviventes foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Devido ao caminhão ter caído ribanceira abaixo, o trecho não foi interditado nos dois sentidos. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) deu auxílio ao resgate. Até o fechamento desta reportagem, os bombeiros não confirmaram onde o caso seria registrado.