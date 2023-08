Um morre e outro fica ferido em grave acidente de carro em Mogi

Um homem de 32 anos morreu e outro, de 23 anos, ficou ferido em um grave acidente de carro ocorrido no final da madrugada desta quinta-feira (17) na rotatória da Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira com a Avenida Francisco Ruiz, na Vila da Prata, em Mogi das Cruzes.

Segundo relatos de testemunhas no local, o carro transitava pela Francisco Ribeiro Nogueira sentido bairro-centro quando perdeu o controle, atravessou o canteiro e bateu em duas árvores na rotatória - que fica em frente a um posto de combustíveis.

A colisão destruiu a parte frontal do veículo. Kaian Vinícius de Jesus morreu ainda no local. De acordo com o Boletim de Ocorrência, era ele quem estava dirigindo o carro.

A outra vítima - um jovem que estava no banco do passageiro - foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi. A Polícia não tem informações sobre o estado de saúde da vítima socorrida.

O velocímetro do veículo, conforme constatou a reportagem do DS no local, travou em 120 km/h. A poucos metros do acidente, há uma placa instalada indicando limite de 50 km/h.

O carro foi periciado e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi.

Fotos: Daniel Marques/DS