Adolescente é apreendida e seis são presos suspeitos de sequestra casal em Mogi

Seis pessoas foram presas e uma adolescente apreendida, por suspeita de envolvimento no sequestro de um casal, no bairro Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. O caso aconteceu neste sábado (3).

Familiares informaram à polícia que um casal tinha desaparecido e suspeitavam de sequestro. A família disse que a casa estava revirada e não conseguiu contato com eles.

Investigação

A polícia identificou que o carro das vítimas passou por um radar seguido de outro veículo. Esse tinha as mesmas características de um carro visto nas câmeras de segurança da casa do casal.

A polícia também rastreou que haviam transferências via Pix para a conta de uma adolescente. No local, os policiais encontraram a adolescente, de 17 anos, e o namorado adulto.

O casal confessou que receberam o valor na conta a pedido de uma pessoa, por intermédio da mãe da adolescente. Em seguida, eles indicaram onde poderia ser o cativeiro.

O dono do local não estava. Foram apreendidos um colete balístico, um cinturão com coldre para arma de fogo e um celular.

Os agentes encontraram o suspeito e a mãe da adolescente mna rua. Eles negaram envolvimento.

Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia. Na sequência, os sequestradores libertaram as vítimas próximo à estrada da Pedreira.

Placa adulterada

A Guarda Municipal de Arujá abordou três homens que circulavam em um carro com placa adulterada. Os guardas descobriram que o trio estava envolvido no crime em Mogi. Eles alegaram que apenas cuidavam das vítimas no cativeiro, mas que não teriam praticado o sequestro.

Todos os envolvidos foram detidos. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes como roubo, extorsão e receptação de veículo.