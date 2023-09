Van do transporte complementar é atingida na traseira, capota e 7 passageiros têm ferimentos leves

Uma van do transporte complementar de passageiro de Suzano, da linha Palmeiras/Centro, sofreu uma colisão na traseira por uma carreta que trafegava no mesmo sentido, na altura do quilômetro 63, próximo ao bairro do Baruel. O acidente aconteceu por volta das 6h20 desta terça-feira (05), com o impacto a van acabou tombando na pista.

Segundo nota da Prefeitura, das oito pessoas que estavam no interior, sete sofreram ferimentos leves, sendo cinco mulheres e dois homens. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e as encaminharam para o Pronto-Socorro Municipal (PS).

“Todas elas receberam os primeiros acolhimentos, realizaram exames de tomografia e permanecem na unidade, mas passam bem. Apenas duas delas aguardam avaliação de médico ortopedista”.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Suzano, o caminhão bateu na traseira da van que tombou após o acidente. O Bombeiro contabilizou que o transporte levava 11 passageiros e seis vítimas tiveram ferimentos leves.

Na versão do vereador Fábio Diniz, que se desloca nesta manhã até o local do acidente, o caminhão bateu do lado esquerdo da van, e a lateral da parte direita do caminhão foi atingida, provocando assim o capotamento da van.

“O caminhão estava correndo e foi ultrapassar a van, que estava dirigindo aproximadamente a 40 km/h, o motorista do caminhão pisou no freio e perdeu o controle. Segundo o motorista da van, ele se apavorou no momento do ocorrido, e quando viu bateu do lado direito do caminhão, e a van foi atingida na parte esquerda, provocando o capotamento do veiculo”, explicou à reportagem.

COOPERATIVA

A Coopersuzan, cooperativa que representa os proprietários de vans do transporte complementar de Suzano, informou à reportagem que o acidente foi ocasionado pelo motorista do caminhão, de uma empresa de blocos, que perdeu o controle após cochilar ao volante.

“O motorista cochilou no volante e colidiu com uma van do transporte complementar que estava na sua frente. O motorista da van tentou evitar o acidente jogando a mesma para a lateral, porém o caminhão pegou na traseira da van, fazendo com que tombasse”, explicou.

A cooperativa reforça que aos passageiros da van foram socorridas na hora e devidamente encaminhadas para atendimento.

“A empresa do caminhão assumiu a responsabilidade do acidente juntamente com a narrativa de seu motorista. Foi instaurado já o sinistro para reparação de danos”, informou à reportagem.



TRÂNSITO

A prefeitura informou que agentes da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana estiveram no local para dar o suporte necessário e atestaram que a situação da van e do motorista era regular em relação à atividade exercida no sistema complementar.

A Polícia Militar Rodoviária foi a responsável pelo atendimento à ocorrência.