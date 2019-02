Van desgovernada bate em poste e fere seis no Jardim Revista

Uma van desgovernada atingiu, durante a madrugada desta quinta-feira (7), um poste localizado no Jardim Revista, em Suzano. O coletivo perdeu o controle após fazer uma curva e acabou atingindo um poste de energia elétrica.

O veiculo transportava seis passageiros, todos sofreram ferimentos leves.

BATIDA

O acidente aconteceu por volta das 4h20 da manhã, próximo ao trevo da Rua Vênus, entre a Rua Guarani e Rua Cumbica, no Jardim Revista em Suzano.

De acordo com o coordenador da linha, o motorista perdeu o controle do veículo após fazer uma curva em uma rotatória próxima ao local do acidente. O coordenador afirma que a van está com a documentação e vistoria em dia. O veículo faz parte da frota autorizada de transporte complementar legalizado pela Prefeitura de Suzano.

Os passageiros que sofreram ferimentos leves foram encaminhados para a Santa Casa Municipal e passam bem. O motorista da van, que não teve a identidade revelada, não sofreu nenhum ferimento, mas também foi encaminhado para a unidade de saúde.

Com a força do impacto da batida o poste acabou quebrando, ficando suspenso apenas por conta dos fios. Os técnicos da concessionária de energia, a EDP Bandeirante, afirmaram que os devidos reparos serão feitos no local e o poste será substituído.

Ainda segundo o coordenador da linha, após a remoção do veículo a van passará por uma vistoria e as causas do acidente serão apuradas pelos órgãos responsáveis.

"A companhia elétrica já está realizando os reparos no poste e o veículo passará por uma detalhada vistoria. Felizmente nenhum passageiro se feriu, foi apenas um acidente comum", pontua.