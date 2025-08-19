Vândalos ateiam fogo em estação do Semae em Jundiapeba nesta segunda

Um prédio anexo à Estação Elevatória de Esgoto Indonésia, do Semae, em Jundiapeba, foi atacada por vândalos que atearam fogo na unidade, na noite de segunda-feira (18/08). O incêndio foi contido pelo Corpo de Bombeiros e as chamas não atingiram a elevatória, que segue operando normalmente. Não houve vítimas. A autarquia registrará boletim de ocorrência para que a Polícia Civil investigue o caso.

O prédio anexo à elevatória é uma edificação construída na gestão anterior, que pretendia instalar uma base da manutenção de esgoto no bairro (função que está sendo reavaliada).

O Semae iniciou o levantamento dos danos e a constatação preliminar é de que fogo afetou apenas pintura, rede elétrica e estrutura básica, já que o prédio estava vazio.

A autarquia possui sistema de monitoramento e, no caso da Estação Elevatória Indonésia, também há guarda armada, devido a incidência anterior de furtos.

“Infelizmente, a cada ano, é necessário aumentar o investimento em segurança e monitoramento nos equipamentos da autarquia, a fim de evitar furtos e vandalismo. Apesar da diminuição dos casos, ainda não conseguimos evitar 100% esse tipo de ocorrência”, afirma o diretor-geral do Semae, José Luiz Furtado.

O Semae pede o apoio dos moradores vizinhos às unidades da autarquia para que, caso percebam alguma situação suspeita, avisem a Polícia Militar (telefone 190), ou a Guarda Municipal (que atende pelo 153). Os dois órgãos de segurança atuam 24 horas por dia.