Veículo furtado em Itaquá é recuperado pela GCM

Um veículo HB20s azul foi furtado na tarde de sexta-feira (26), no Centro em Itaquaquecetuba. A Guarda Civil Municipal (GCM) conseguiu identificar o automóvel e levou três suspeitos para a delegacia.

De acordo com a equipe Bravo de Rotam, após um chamado, a equipe que estava fazendo um patrulhamento ostensivo pelo bairro do Tipoia, se deslocou até o Centro de Itaquá e encontrou o veículo com três suspeitos.

Os agentes deram ordem de parada, e os mesmos seguiram para uma comunidade próxima. Após a tentativa de fuga, a GCM conseguiu identificar os suspeitos e, ao darem voz de prisão, encaminharam os mesmos para o Distrito Policial (DP) Central de Itaquá.

Após o acontecimento, o carro furtado foi entregue ao legítimo dono.