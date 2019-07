Vendedor ambulante agride passageiro por causa de bala na Estação Suzano

Um vendedor ambulante foi encaminhado à delegacia, depois de agredir um passageiro na plataforma da Estação Suzano, durante a manhã desta terça-feira, 2. A briga teria começado por causa de um pacote de balas. Por se tratar de um fato de menor potencial ofensivo, os envolvidos apenas assinaram um Termo Circunstanciado (TC) e foram liberados.

A confusão aconteceu pouco depois das 8 horas. Há duas versões para o fato. A primeira dada pelo vendedor ambulante diz que a briga teria ocorrido, porque o passageiro jogou um pacote de balas no chão. Houve uma discussão acalorada.

"Quando o trem parou na Estação, o passageiro deu uma 'ombrada' em mim. Eu virei e dei um chute nele. Depois, o passageiro foi embora e continuei trabalhando, até ser encontrado por seguranças", diz a declaração do vendedor ambulante, a qual o DS teve acesso.

Já o passageiro contou outra história. Segundo ele, o pacote de balas caiu no chão sem que tivesse percebido. Foi então que o vendedor viu e começou a xingar e ameaçá-lo. "Ele (vendedor) disse que ia pegar meu celular e vender. Quando desci, o ambulante me deu um chute no braço. Não o agredi e nem xinguei. Fui socorrido Pronto-Socorro e tive luxação no braço", explicou.

Os seguranças, que atenderam ao caso, informaram na delegacia terem sido avisados sobre o fato e apenas encaminhado o vendedor ambulante, para a formalização da ocorrência. O DS enviou e aguarda posicionamento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) sobre o caso.

A Polícia Civil segue com um inquérito em andamento.