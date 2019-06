Vendedor é assassinado a tiros na Vila Sofia em Ferraz; SHPP investiga morte

O vendedor Lucas José Santos da Costa, 22 anos, foi assassinado, nessa terça-feira à noite, 18, na Rua Américo Machado, na Vila Sofia, em Ferraz de Vasconcelos. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) analisa se a vítima foi alvo de uma execução ou de latrocínio - roubo seguido de morte.

A morte violenta aconteceu minutos antes da partida entre Brasil e Venezuela, pela segunda rodada da Copa América. A Polícia Militar recebeu chamado sobre pessoa caída ao solo. Os PMs chegaram ao local e pediram apoio a uma ambulância do resgate, que confirmou o óbito.

Policiais civis do distrito central também foram enviados à cena do crime. Peritos da Polícia Científica analisaram o local, em busca de possíveis provas que levem ao (s) atirador. O DS apurou que o vendedor tinha uma perfuração no braço.

A bala pode ter perfurado órgãos vitais, como pulmão ou coração. A confirmação só deve ser dada a partir de laudo do Instituto Médico Legal (IML).

Investigação

O SHPP de Mogi investiga o caso. Investigadores da especializada continuam a procura de testemunhas.