Vendedor é assassinado na frente da namorada

A polícia está à procura dos bandidos que atiraram e mataram o vendedor Luis Henrique Camargo da Silva, de 26 anos, na frente da namorada. A morte violenta nesse domingo à tarde (18), na Rua Gago Coutinho, no Jardim Medina, em Poá.

Investigadores do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes analisam o caso. Câmeras de monitoramento, no entorno do local do crime, estão sendo procuradas. A intenção é a de que alguma filmagem tenha flagrado a placa da moto usada pelos criminosos.

O caso

O assassinato aconteceu em plena luz do dia. Luis estava com a namorada de moto, quando, ao parar em um cruzamento, criminosos emparelharam e atiraram no rosto da vítima. Ele não resistiu ao ferimento e morreu no local. Moradores do bairro ligaram para Polícia Militar, que não conseguiu localizar os atiradores.

Até o momento, a polícia não tem pistas do que pode ter motivado o crime violento. Isso porque, durante o fato, os bandidos não levaram nenhum item de valor, o que descarta momentaneamente o latrocínio - roubo seguido de morte.

Velório

O velório da vítima será nesta segunda-feira, às 12 horas, no Cemitério da Paz.