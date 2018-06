Vendedora é baleada por criminosos em moto de luxo durante tentativa de assalto

Criminosos em uma moto de luxo atiraram e feriram uma vendedora, de 28 anos, durante uma tentativa de assalto. O companheiro da mulher foi atingido de raspão. O crime aconteceu na Rua Batuira, na Vila Sopreter, em Poá. Segundo a investigação, o casal fugia dos bandidos desde a Avenida Brasil, em Suzano. Foram mais de três quilômetros a procura de ajuda.

O crime foi durante a tarde desse domingo (3). Os ladrões tentaram abordar a moto do casal em frente ao Parque Max Feffer, no município suzanense. Ao ver o revólver, a vítima que pilotava a motocicleta acelerou para tentar fugir, mas foi seguido. Foram 3,5 quilômetros tentando escapar do assalto.

Quando chegaram a Poá, próximo às obras do Piscinão, as vítimas ouviram dois disparos. Continuaram fugindo e somente pararam na Avenida Vinte e Seis de Março, na região central da cidade. Na ocasião, a vendedora relatou ao companheiro estar sentindo formigamento no braço, o qual teria sido atingido por um tiro. A bala atravessou e pegou de raspão na segunda vítima. O casal pediu ajuda de populares, que os levaram até um hospital da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, a vendedora foi transferida ao Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos. Ela teve uma fratura no braço decorrente ao disparo. Por isto, ela permaneceu internada.

Quanto às características dos bandidos, o companheiro da vítima disse que somente pôde ver que ambos usavam roupas e capacetes pretos. E que não viu nenhum detalhe específico como tatuagem ou cicatriz.

Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. A polícia deve realizar buscas para encontrar alguma câmera de segurança que possa ter filmado a perseguição.

Fim de semana violento

Este é o segundo caso de violento no fim de semana. No sábado (2), um jovem foi morto durante um assalto, no Jardim Casa Branca, em Suzano. Na ocasião, bandidos o mataram quando tirava as chaves de um veículo para entregar.