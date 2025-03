Uma viatura da Polícia Militar foi furtada em Arujá, na madrugada deste sábado (8).

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do caso.

O veículo foi encontrado abandonado alguns minutos depois. O furto é investigado pela Polícia Civil. O autor ainda não foi encontrado.

O caso foi registrado na Delegacia de Arujá.