Vigilante de Ferraz foi assassinado por possível represália por conta do trabalho, diz polícia Crime aconteceu em março do ano passado no Jardim Temporim

Por Marcus Pontes - de Ferraz 31 JUL 2020 - 09h45

Arma, que pertencia a policial, foi encontrada na casa de um dos suspeitos; pai do adolescente foi preso em flagrante Foto: Polícia Civil/Divulgação A Polícia Civil segue procurando por dois adolescentes suspeitos de terem assassinado o vigilante Fernando França, em março do ano passado, no Jardim Temporim, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo o delegado Rubens José Ângelo, do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), o pai de um dos menores foi preso sob a acusação de porte ilegal de arma de fogo e munições. Os adolescentes seguem foragidos. A Justiça de Ferraz concedeu mandados de busca e apreensão domiciliar. Segundo a investigação, na casa de um dos alvos da operação, foi localizado uma pistola calibre .40, além de mais 69 munições de diferentes calibres, inclusive até de fuzil calibre .50 - arma capaz de perfurar blindagens. Também foram apreendidos coldres de armas, enforca-gatos e porta carregadores. “Na casa de um dos adolescentes, localizamos farta quantidade de munições e uma pistola. Descobrimos que essa arma havia sido roubada, em 2018, de um policial militar em Suzano”, explicou o delegado. Ângelo, porém, frisa que novas buscas serão realizadas, com o intuito de localizar os adolescentes suspeitos de matar o vigilante. “Será representada pelas buscas e apreensões visando futura medida socioeducativa de internação de ambos”. Para a polícia, o crime teve a participação de outras pessoas. O delegado pontua que a investigação seguirá para confirmar ou não o envolvimento de outros criminosos.

