Vigilante é encontrado morto dentro de guarita de condomínio em Itaquá

Um vigilante de 57 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (15) dentro da guarita de um condomínio que fica na Rua Brigadeiro Francisco Lima e Silva, no bairro Pequeno Coração, em Itaquaquecetuba.

Segundo as informações da Polícia, Francisco José da Silva foi encontrado por funcionários que chegaram para trabalhar no condomínio. Ele estava caído dentro da guarita e havia uma poça de sangue no local onde a vítima foi encontrada.

Um facão também foi localizado na guarita. Estava ao lado do corpo do homem. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi das Cruzes (SHPP) foi acionado e esteve no local, porém não foi encontrada qualquer perfuração na vítima.

O caso é um mistério. Exames serão realizados na vítima pelo Instituto Médico Legal (IML) a fim de descobrir a causa da morte. O caso foi registrado como morte suspeita na delegacia e segue em investigação.