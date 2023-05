Vigilante encontrado morto dentro de guarita foi baleado, aponta atestado de óbito

O vigilante encontrado morto na manhã da última segunda-feira (15) dentro da guarita de um condomínio que fica em Itaquaquecetuba levou um tiro, indica o atestado de óbito da vítima ao qual o DS teve acesso. Francisco José da Silva tinha 57 anos e foi encontrado na guarita por homens que chegaram para trabalhar pela manhã na obra realizada no condomínio.

Segundo a declaração de óbito da vítima, as causas da morte foram “traumatismo crânio encefálico” e “lesão projétil por arma de fogo”. A bala ficou alojada no crânio da vítima e a Polícia Civil aguarda o resultado do exame necroscópico para dar prosseguimento às investigações.

O caso intriga a Polícia. Isso porque há possibilidade de a bala ter entrado pelo nariz da vítima para se alojar no crânio. Na perícia inicial, conforme informou o DS, foi encontrada uma poça de sangue na região onde estava o corpo. Inclusive, um facão estava próximo do corpo da vítima, mas a investigação não encontrou qualquer perfuração no corpo de Silva.

O caso aconteceu em um condomínio que fica na Rua Brigadeiro Francisco Lima e Silva, no bairro Pequeno Coração, em Itaquá. No Boletim de Ocorrência, registrado no mesmo dia em que o corpo foi encontrado, a Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e encontro de cadáver.

Horas depois da elaboração do primeiro boletim, o filho da vítima fez um segundo registro informando que a vítima “não tinha histórico de comorbidades conhecidas e também não tinha inimigos ou sofria ameaças”. O caso segue sendo um mistério e é investigado.