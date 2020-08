Vítima de roubo, homem encontra retroescavadeira em terreno e PM detém um por receptação

Um homem foi detido sob a suspeita de receptação, após o dono de uma retroescavadeira localizar a máquina parada em um terreno usado por um depósito no Jardim São Manoel, em Itaquaquecetuba, durante a manhã desta segunda-feira, 3. De acordo com a Polícia Militar, o assalto foi dia 29 de julho, em Santa Isabel.

O encontro da máquina foi por volta das 11h27. Policiais receberam pedido de um homem que relatou ter encontrado a retroescavadeira roubada. Além da máquina, um caminhão também foi levado, porém, não foi encontrado.

Segundo a polícia, o proprietário do depósito foi encontrado. Na oportunidade, ele disse que um conhecido, que realiza serviços de terraplanagem, pediu para guardar a máquina no terreno, pois havia quebrado. Disse também que retornaria ainda nesta segunda-feira, para retirar a retroescavadeira do local.

Apesar da declaração dada, os policiais conduziram o homem para à Central de Flagrantes de Itaquaquecetuba. O caso segue em andamento.