Polícia

Vítima que morreu ao tentar salvar mulher agredida pelo companheiro trabalhou na Prefeitura

Everton Luís dos Santos estava há 1 ano trabalhando na SP-Trans em São Paulo e cursava o 8º semestre de Direito

08 setembro 2025 - 15h19Por Fernando Barreto - da Redação
Everton é o homem de camiseta laranja; junto dele está Gil Fuentes, colunista do Diário de Suzano, e César Braga, controlador geral da cidadeEverton é o homem de camiseta laranja; junto dele está Gil Fuentes, colunista do Diário de Suzano, e César Braga, controlador geral da cidade - (Foto: Divulgação)

Everton Luís dos Santos, homem que morreu esfaqueado neste domingo no Jardim Dona Benta, em Suzano, ao tentar salvar sua vizinha que era espancada pelo companheiro, foi concursado da Prefeitura de Suzano na área de Segurança do Trabalho e há um ano trabalhava na SP-Trans em São Paulo.

O velório será nesta terça-feira em Guararema, cidade em que a família dele mora, a partir das 9 horas.

César Braga, controlador geral de Suzano, era amigo próximo de Everton e conversou com a reportagem. A vítima era estudante de Direito e estava no 8º semestre. "Aluno exemplar", afirmou César Braga.

Everton iria completar 43 anos no próximo dia 27. Ele deixa duas filhas. "Era um profissional excelente. Trabalhou como técnico de Segurança do Trabalho, ministrou várias palestras na Prefeitura e ajudou na formação da CIPA-Suzano", explicou o controlador geral de Suzano.

 

