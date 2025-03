Vítima recorre à GCM e caminhão roubado é recuperado minutos após assalto

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recuperou um caminhão roubado na última terça-feira (11/03), por volta das 13h15, graças à ação rápida dos agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). O veículo, um Iveco Daily, de cor branca, foi recuperado logo após o crime e devolvido na sequência ao proprietário.

O caso teve início quando o dono do utilitário compareceu à sede da GCM, no bairro Vila Figueira, informando que havia sido assaltado há poucos minutos na avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una, no bairro Jardim Lincoln. A vítima estava sem celular, documentos e dinheiro e, sem poder pedir ajuda de outra forma, pegou carona com um caminhoneiro até a sede da Guarda Civil. O proprietário não conhecia a corporação, uma vez que não é morador de Suzano, mas procurou ajuda no local assim que conseguiu chegar.

Com base nas informações fornecidas pela vítima, as equipes iniciaram um patrulhamento na região e conseguiram localizar o caminhão na mesma avenida, já na altura do bairro Vila Amorim. Devido à rápida ação dos guardas, o homem ainda não havia registrado o boletim de ocorrência e teve o caminhão restituído após os agentes conferirem a documentação.

“A vítima chegou desesperada à base da GCM, com a preocupação de que o caminhão que usa para trabalhar não tinha seguro. A equipe, com rapidez e eficiência, iniciou as buscas e conseguiu localizar o veículo minutos depois. Esse é um exemplo claro de como o trabalho estratégico e comprometido da nossa equipe faz a diferença na segurança da cidade. Seguimos firmes no combate à criminalidade, reforçando as ações de patrulhamento e garantindo uma resposta rápida para proteger a todos”, afirmou o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Além disso, a corporação conta com diversas bases operacionais espalhadas pela cidade, incluindo a Base Operacional GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.