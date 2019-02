Viúva de Marighella é vítima de golpe em Suzano; dois são presos

Atualizado às 22h18

A viúva do guerrilheiro Carlos Marighella, Clara Charf, de 94 anos, foi vítima de um golpe. Estelionatários tentaram descontar cheques, avaliados em R$ 8 mil, em agências bancárias, no Centro de Suzano e em Ferraz de Vasconcelos, durante esta terça-feira (19). A Polícia Militar conseguiu prender os golpistas.

O primeiro suspeito foi preso em uma agência do Banco do Brasil, no Centro de Suzano. Simultaneamente, o segundo indivíduo foi capturado em Ferraz de Vasconcelos. A princípio, a dupla não soube explicar por qual motivo estava com cheques da viúva de Marighella.

Contudo, eles depois deram versão de que os valores seriam de vendas automotivas; o primeiro um jogo de rodas avaliado em R$ 4,9 mil e o segundo sobre a venda de um som automotivo estimado em R$ 4 mil.

Funcionários do Banco do Brasil comunicaram a vítima. Familiares trouxeram a idosa do Bom Retiro, região central da Capital, para o município suzanense. O depoimento da idosa durou poucos minutos, tendo em vista a idade avançada. Segundo ela, os cheques foram extraviados, mas não sabe quando e onde.

A Polícia Civil divulgou que ambos suspeitos foram autuados em flagrante por estelionato.