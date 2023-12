Zé Neto, da dupla com Cristiano, quebra três costelas após grave acidente de carro

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, fraturou três costelas após grave acidente de carro na noite desta terça-feira (5) na BR-153, em Fronteira (MG).

Ele foi encaminhado para o centro cirúrgico do Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP).

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, o sertanejo chegou ao hospital às 22h30 e foi atendido pela equipe médica, que fez uma avaliação clínica e exames diagnósticos de imagens. "O quadro clínico do paciente é estável, porém inspira cuidado e avaliação constante", diz o boletim.

Diante da gravidade do acidente, ele ficará internado na Unidade de Tratamento Intensivo ( UTI). Um novo boletim médico será divulgado nesta quarta-feira (6), de acordo com a assessoria de imprensa do hospital.

Acidente

De acordo com a polícia, as primeiras informações sobre o acidente indicam que Zé Neto seguia pela rodovia quando colidiu lateralmente com o eixo de uma carreta. A assessoria do cantor disse que ele havia saído de seu rancho em Fronteira (MG) com destino a São José do Rio Preto (SP).

Após o impacto, a carreta ficou atravessada na pista, causando interdição do fluxo. Em seguida, outros dois veículos se envolveram na batida.

A PRF informou que, ao todo, o acidente deixou cinco pessoas feridas:

Zé Neto, que estava em uma Trailblazer; uma mulher e uma criança, que estavam em um Fox e um homem e uma mulher, que estavam em um Creta.

Ainda segundo a polícia, a mulher que estava no Fox ficou gravemente ferida, foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas liberada em seguida. As outras vítimas sofreram ferimentos leves.

As causas do acidente são investigadas.