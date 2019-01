Zelador morre após ser baleado na cabeça durante assalto

O zelador Jair dos Santos, de 40 anos, foi baleado e morto durante um assalto, na Estrada das Laranjeiras, região do Cambiri, em Ferraz de Vasconcelos. A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas morreu no hospital.

O crime aconteceu no final da noite desse domingo (20). O zelador e a família passavam pela via, quando criminosos conseguiram pará-los. A dinâmica do crime, como se os bandidos entraram na frente do veículo ou utilizaram outro carro para bloquear a pista, não foi divulgada.

Segundo a Polícia Militar, os tiros teriam sido realizados após a vítima tentar reaver o veículo. Familiares do zelador chegaram a socorrê-lo com vida à Santa Casa de Suzano, mas ele não resistiu e morreu. Pela manhã desta segunda-feira, as marcas de sangue ainda eram possíveis de serem vistas.

O local onde ocorreu o crime concentra grande quantidade de chácaras, portanto, a polícia deve analisar se alguma propriedade tem alguma câmeras de monitoramento. As imagens poderão servir como base para tentar identificar os criminosos.

Até o fechamento desta reportagem, a polícia não tinha pistas dos ladrões.