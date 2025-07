1,1 mil estudantes do Alto Tietê farão as provas de seleção do intercâmbio Prontos pro Mundo

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) já tem a lista de 26 mil estudantes que farão as provas de seleção do programa Prontos pro Mundo e concorrerão às 500 vagas de intercâmbio para um país de língua inglesa no primeiro semestre de 2026. No Alto Tietê, 1,1 mil estudantes estão convocados para a avaliação.

A prova deve ser aplicada entre os dias 4 e 8 de agosto. Esta é uma das etapas para que a Educação conheça os intercambistas do próximo ano.

A lista completa pode ser conferida aqui, mas cada estudante foi avisado da classificação no aplicativo Sala do Futuro, ferramenta da Secretaria da Educação para que estudantes e familiares tenham acesso a conquistas, boletins escolares bimestrais e frequência escolar.

De acordo com as regras do Prontos pro Mundo, estão habilitados a participarem das provas, os estudantes que:

Estão matriculados na 1ª série do Ensino Médio neste ano;

Fizeram as provas do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) em 2024, quando eram estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental;

Ter registrado ao menos 90% de frequência escolar no ano passado;

Conquistaram o certificado no nível 3 (ou superior) no curso de inglês online oferecido pela Secretaria da Educação.

A partir deste ano, a Educação ampliou a possibilidade de participação para estudantes que, no Ensino Fundamental, estavam matriculados desde o 6º ano nas redes municipais de ensino no estado e que agora são da rede estadual paulista.

As provas de seleção do Prontos pro Mundo devem ser realizadas nas próprias escolas estaduais. Antes disso, nos dias 24 e 31 de julho, a equipe do programa organiza uma formação para professores aplicadores da prova.

O resultado e a seleção dos 500 classificados para a viagem do primeiro semestre do ano que vem deve ser divulgado até o fim de agosto.

Por meio do programa Prontos pro Mundo, a Secretaria da Educação deve enviar, anualmente, 1.000 estudantes que frequentarão aulas nas escolas de high school, etapa semelhante ao Ensino Médio brasileiro e ficarão hospedados em casas de família.

Confira a lista dos 26 mil estudantes classificados para as provas do Prontos pro Mundo aqui.