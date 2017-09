150 mil veículos deverão passar pelo Trecho Leste do Rodoanel na região

Pelo menos, 150 mil veículos deverão circular pelo Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) durante os quatro dias da operação do feriado da Independência. Segundo a SPMar, concessionária que administra a via, a expectativa é que o maior fluxo de veículos seja no Trecho Sul, onde é esperado que 430 mil passam sentido ao Litoral Paulista.

De quarta (6) a sexta-feira (8), a estimativa é que 150 mil carros usem o Rodoanel para acessar as rodovias Anchieta e Imigrantes, no sentido litoral. O fluxo será mais intenso a partir das 16 horas de quarta e, também, das 7 horas às 12 horas de sábado (9).

Para o motorista que sai dos municípios do Alto Tietê em direção ao litoral sul, poderão usar o Trecho Leste do Rodoanel com acesso no km 205, da Rodovia Presidente Dutra (SP-60), no km 36 da Ayrton Senna (SP-70) ou pela Rodovia Henrique Eróles (SP-66).

Atendimento ao Motorista

Neste período, a Concessionária SPMar também irá reforçar o seu efetivo. O motorista que passar pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel e necessitar de qualquer apoio emergencial terá à disposição mais 4 guinchos, cedidos pela empresa Porto Seguro, que serão somados à frota fixa da rodovia, composta por 25 veículos: oito inspeções de tráfego, dois guinchos pesados e seis leves, cinco ambulâncias, sendo uma UTI, dois caminhão de combate a incêndio, dois veículo para apreensão de animais e 42 viaturas da Polícia Rodoviária.

O Centro de Controle Operacional (CCO) monitora a rodovia em tempo real por meio das 72 câmeras, além de centralizar o atendimento aos telefones de emergência da rodovia. Haverá também reforço do número de funcionários por turno de trabalho, tanto nas praças de pedágio como no atendimento ao longo da rodovia.

O motorista que tiver alguma dúvida ou precisar de atendimento na via pode entrar em contato com a SPMAR pelo telefone 0800 774 88 77 ou por meio dos 192 telefones de emergências situados a cada quilômetro da rodovia. Estes serviços são gratuitos e com funcionamento ininterrupto. Os usuários do Rodoanel também contam com quatro unidades do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), localizados nos quilômetros 41, 68, 102 e 121 para fazer uma pausa em sua viagem ou solicitar algum tipo de informação ou atendimento. Os locais estão equipados com banheiros, fraldários e sala de espera com café e água.