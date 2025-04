153 dos 329 leitos de UTI no Alto Tietê aguardam habilitação

A região do Alto Tietê trabalha com 46,5% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – adulto, pediátrico, queimado e coronariana, sem habilitação. Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CNES, a região conta com 329 leitos, sendo que 176 estão habilitados, ou seja, reconhecidos pelo Ministério da Saúde. São 153 aguardando a habilitação federal da saúde.

Os leitos, de acordo com o CNES, são divididos em habilitados – aqueles que são formalmente reconhecidos, e os leitos existentes – aqueles que a unidade de saúde possui e utiliza para internar pacientes.

Das seis cidades da região que possuem leitos de UTI, o município de Suzano se destaca percentualmente. São 18 leitos habilitados e 69 existentes, o que representa 26,09%. Em seguida está Mogi das Cruzes, que dos 160 leitos existentes, 92 são habilitados, que representa 57,5% do total.

Em Ferraz de Vasconcelos, 69,77% dos leitos não são habilitados, ou seja, 43 existentes e 30 habilitados. Por sua vez, Santa Isabel tem sete leitos, ao qual seis são habilitados, trabalhando com 85,71% a mais.

Itaquaquecetuba é a única cidade da região que tem todos os seus 30 leitos habilitados pelo Ministério da Saúde.