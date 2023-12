15° ecoponto de Itaquá é inaugurado no Jardim América

A Prefeitura de Itaquaquecetuba entregou, nesta terça-feira (12), o 15° ecoponto da cidade no Jardim América. Localizado na avenida Pedro da Cunha de Albuquerque Lopes, entre a escola e a USF, a unidade pode receber até 10 sacos de 100 litros de resíduos de cada morador por mês.



O evento de inauguração contou com a participação do prefeito Eduardo Boigues, vereadores, secretários e moradores do entorno. "O ecoponto é importante porque fortalece a política de gestão da limpeza urbana, recupera o meio ambiente, a paisagem e evita danos à saúde pública", comentou o prefeito.



No local há um coletor de lâmpadas e cinco caçambas para receber madeiras, restos de construção civil, pneus, móveis desmontados, recicláveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. O ecoponto funciona de segunda a sábado, das 8h às 17h.



"Itaquá agora tem 15 ecopontos. Não é para ter nem um papel de bala na rua, quem dirá pontos viciados de descarte irregular. É um compromisso da gestão com a sustentabilidade e o meio ambiente de diminuir esses pontos viciados porque eles impactam diretamente nas enchentes", explicou a secretária de Meio Ambiente e Saneamento, Yasmim Zampieri.



O prefeito também aproveitou o momento para relembrar os outros 14 bairros que já possuem um equipamento para o descarte correto de resíduos. São eles: Vila São Carlos, Marengo, Piratininga, Arizona, Scaffid, Odete, Vila Augusta, Jardim Nascente, Jardim Europa, Jardim Tropical, Pequeno Coração, Jardim Nápoli, Estação e Nova Itaquá.