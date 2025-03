16 mil contribuintes da região declaram Imposto de Renda nos primeiros dois dias

O prazo de entrega das declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2025 começou na segunda-feira (17) e 16.009 contribuintes do Alto Tietê já fizeram o envio das informações à Receita Federal. O prazo final é dia 30 de maio.

O levantamento foi feito pelo DS com os dados da própria Receita Federal. Os números englobam os envios feitos desde o dia inicial de envio até as 23h59 de terça-feira (18).

A cidade que mais teve contribuintes declarando foi Mogi das Cruzes, com 4.406 envios nos primeiros dois dias. Suzano, com 3.683, e Itaquaquecetuba, com 3.334, fecham o top-3.

Logo depois aparecem Ferraz de Vasconcelos, onde 1.658 contribuintes declararam, e Poá, com 1.244 envios. Arujá contou com 757 declarações e Santa Isabel teve 430 pessoas enviando as informações.

As cidades que menos tiveram envios à Receita Federal foram Biritba Mirim, com 196, e Salesópolis, com apenas 79 contribuintes declarando nos primeiros dois dias.

Previsão

A previsão da Receita Federal para a região do Alto Tietê é que 413.444 pessoas declarem o Imposto de Renda até o prazo final, em 30 de maio. O número é 7,1% maior que o total de 385.790 declarações entregues dentro do prazo em 2024.

As cidades que devem ter o maior número de contribuintes ao longo dos dois meses de declaração são: Mogi das Cruzes, com 135.603 pessoas, Suzano, com 82.795, e Itaquaquecetuba, com 70.975.

Logo após o top-3, aparecem Ferraz de Vasconcelos, com 38.911 declarações esperadas, Poá, que deve ter 30.678 declarações, e Arujá, com 27.092 envios.

Em Santa Isabel, a expectativa é de 11.884 declarações até o fim do prazo. Guararema deve ter 7.574 envios e Biritiba Mirim 4.965. Salesópolis fecha em último, com 2.967 declarações esperadas.