162 celulares são apreendidos nos CDPs; 88 foram dentro das celas, aponta SAP

Os Centros de Detenção Provisória (CDP) de Suzano e Mogi das Cruzes apreenderam este ano 162 celulares em suas unidades prisionais. Desses, 88 foram dentro das celas dos presos, 22 fora, 19 durante as visitas e 33 na área externa do presídio. Individualmente, 126 celulares foram apreendidos no CDP de Suzano e 36 em Mogi. Destes, 21 foram confiscados dentro das celas, no CDP de Mogi, 3 no interior, dez com visitantes e 2 na área externa do prédio. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e são de janeiro até novembro.

Em comparação ao ano passado, as apreensões em ambas as unidades cresceram 40%. Nas duas unidades foram apreendidos 162 celulares neste ano, contra 116, em 2016. Para tentar reverter essa situação, a SAP informou que está adotando medidas para conter a entrada de quaisquer objetos ilícitos nas unidades. Uma das medidas são os bloqueadores de sinais de aparelhos celulares, que inicialmente foram instalados nos presídios que abrigam líderes de facções criminosas. Apesar disso, os CDPs da região ainda não possuem os bloqueadores de sinais.

Outra forma de bloqueio contra a entrada de aparelhos são os body scanners. Ao todo, dos 165 body scanners que estão sendo distribuídos no Estado, 115 unidades penitenciais já contam com o aparelho detector. O CDP de Mogi passou a utilizá-lo em novembro e o CDP de Suzano em outubro deste ano.

Além disso, a Secretaria de Segurança Pública informou que todas as unidades prisionais do Estado estão equipadas com aparelhos de raios-x e detectores de metal. Segundo a pasta, são realizadas vistorias periódicas nas dependências e que todos os presos que são surpreendidos com drogas ou celulares respondem criminalmente pelo ato.