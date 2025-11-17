17,1 mil alunos do 9º ano do Alto Tietê fazem o Saresp a partir desta segunda

Mais de 3.700 escolas estaduais que oferecem o 9º ano do Ensino Fundamental aplicam o Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) para 318 mil alunos na próxima segunda (17) e terça-feira (18). 17,1 deles são do 9º ano das escolas estaduais do Alto Tietê. A prova da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), com objetivo de diagnosticar a qualidade da educação básica no estado, tem tripla importância para essa etapa de ensino, porque serve como primeira etapa da seleção do Prontos pro Mundo, programa de intercâmbio da pasta, e também vai ajudar a identificar alunos que poderão atuar, no ano que vem, como Aluno Monitor do BEEM, que será expandido em 2026 para todo o Ensino Médio.

O Saresp também é distribuído para as redes municipais de ensino. Os alunos de ambas as redes fazem as provas em suas próprias escolas e salas de aula, no horário convencional de aulas.

No primeiro dia de provas, os alunos responderão a questões das áreas de linguagens e matemática. Na terça-feira, será a vez das questões de ciências da natureza e ciências humanas. Há 26 tipos de cadernos de língua portuguesa e matemática para o primeiro dia de aplicação, 13 tipos de cadernos de Língua Inglesa, Ciências da Natureza e Ciências Humanas para o segundo dia de aplicação, e a distribuição considera aqueles que têm aulas no período da manhã ou tarde.

A avaliação será aplicada no formato digital, mas parte das escolas estaduais receberá cadernos de prova no formato impresso, para uma amostra estratificada — selecionadas aleatoriamente de forma que todos os tipos de escola sejam representados, a fim de aumentar a precisão e confiabilidade dos resultados.

O tempo de prova é de até três horas e meia, com permanência mínima em sala de aula de uma hora e quarenta e cinco minutos.

Prontos pro Mundo

O Saresp para o 9º ano do Ensino Fundamental é a primeira etapa de seleção do programa Prontos pro Mundo. É preciso que os estudantes tenham um excelente desempenho nessa prova porque, a partir do resultado do Saresp, os alunos são selecionados para o curso intensivo de inglês online e preparatório para as provas e as outras etapas que definem os 1.000 intercambistas que viajarão em 2027 por meio do programa Prontos pro Mundo. Ou seja, quem falta às provas do Saresp, perde a chance de disputar uma das vagas no intercâmbio da Seduc-SP.

Durante o período fora do Brasil, os estudantes selecionados no Prontos pro Mundo são matriculados em escolas de Ensino Médio (high school) em países de língua inglesa e ficam hospedados em casas de família.

Aluno Monitor do BEEM

A novidade para este ano é que o Saresp também será decisivo para a seleção de estudantes que poderão atuar, em 2026, no programa Aluno Monitor do BEEM. Em 2025, o programa foi exclusivamente destinado a alunos da 3ª série do Ensino Médio, e será expandido no ano que vem para todo o Ensino Médio e alunos que estiverem na 1ª série poderão atuar como monitores.

Na seleção desses estudantes, eles precisarão cumprir alguns critérios: devem ter registrado, obrigatoriamente, frequência escolar superior a 85% no último ano letivo e estarem entre as 20% melhores notas em língua portuguesa e matemática na sua escola. Para a classificação geral serão consideradas as notas do Saresp e o desempenho na entrevista com a banca examinadora da escola.

Como é o trabalho de um Aluno Monitor do BEEM

Atualmente, a Seduc-SP tem 7.500 alunos monitores. Eles cumprem uma carga horária de oito ou 16 horas semanais, conforme a modalidade da escola (escolas integrais de 7 ou 9 horas diárias e escolas parciais com turnos matutinos ou vespertinos). A carga horária também é influenciada pelos segmentos oferecidos na escola, como Ensino Médio, Ensino Fundamental anos finais ou ambos, caso estejam presentes em uma única escola. Em suas atividades, eles apoiam colegas do mesmo nível de ensino com dificuldades em língua portuguesa e matemática.

Neste ano, para o regime de oito horas semanais serão R$ 296,16 e R$ 555,30 para o modelo de 16 horas semanais. O período de atuação dos monitores é de 10 meses.