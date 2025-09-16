17,3 mil alunos da região tem até dia 19 para escolher itinerário formativo

Cerca de 17,3 mil estudantes da 1ª série do Ensino Médio das escolas estaduais do Alto Tietê devem registrar, até esta sexta-feira (19), o itinerário formativo para os próximos dois anos letivos. As opções são: Exatas, Humanas e Educação Técnica Profissional.

Este é o mesmo período para novas matrículas na rede estadual de ensino para 2026. No Estado são mais de 400 mil alunos.

Na escolha dos itinerários, cada estudante deve registrar quatro opções durante acesso à Secretaria Escolar Digital (SED). Para aqueles que optarem pelo itinerário de Humanas, o registro deve ser por Linguagens e Ciências Humanas. Para exatas, o registro deve ser por Matemática e Ciências da Natureza. Se um estudante optar pelo ensino técnico, deve indicar seus cursos de preferência.

Neste caso, são 11 os cursos oferecidos dentro das próprias escolas estaduais, por professores da Seduc-SP e do Centro Paula Souza, além de cursos ofertados em parceria com o Senai e Senac. A partir de 2026, dois cursos entram nas possibilidades de formação: meio ambiente e eletrônica.

Para ajudar os alunos no processo de escolha, a Educação criou um site com todas as informações sobre os cursos técnicos e também os dois outros itinerários formativos. Além disso, a Seduc-SP reuniu, no início deste mês, representantes dos grêmios estudantis de todo o estado, para que eles apoiem os colegas da 1ª série no processo de escolha.

Entre as novidades para o próximo ano letivo, os estudantes de Exatas terão disciplinas de aprofundamento em biologia e química. Os alunos de Humanas, por sua vez, terão aulas de aprofundamento em geografia, filosofia e sociologia.

O itinerário formativo deve ser escolhido exclusivamente por estudantes da 1ª série do Ensino Fundamental, na SED.

No menu de escolhas, estão disponíveis, em primeira página, o itinerário com cursos técnicos por área e, abaixo, o de Exatas e Humanas. Nos cursos técnicos, para escolher enfermagem, por exemplo, o estudante deve clicar antes na área de Saúde e Educação. Para escolher desenvolvimento de sistemas, antes o aluno interessado deve clicar na área de Tecnologia.

Os estudantes que estão, em 2025, na 2ª série do Ensino Médio, seguirão no mesmo itinerário formativo no próximo ano letivo.