191 títulos de regularização fundiária são entregues em Mogi

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), participou nesta sexta-feira (15) da solenidade de entrega de títulos resultantes de processos de regularização fundiária realizados pela Prefeitura, em parceria com o governo do Estado, por meio do programa Cidade Legal. Ao todo, 191 títulos foram entregues a famílias de oito núcleos habitacionais onde a regularização foi concluída.

“Tenho cobrado muito a equipe da Coordenadoria de Habitação para que prossigamos com as regularizações e a entrega dos documentos, pois em vários bairros por onde eu passo sempre recebo pedidos de moradores, que querem ter a escritura de suas casas. Agradeço a toda a equipe da Prefeitura que se empenhou nesta missão, pois é um procedimento trabalhoso, burocrático, mas que vale muito a pena. Fico muito feliz por poder fazer parte desse momento tão especial para todos vocês”, destacou o prefeito.

Melo enfatizou ainda que há diversos outros núcleos habitacionais do município passando pelo mesmo processo e que muito em breve, portanto, novas entregas poderão ser realizadas. “Essa conquista de hoje é resultado de muito trabalho. Apesar dos desafios, Mogi continua sendo uma cidade que avança e que se destaca em muitos aspectos perante as demais. Vamos continuar trabalhando para permitir que a cidade melhore a cada dia”.

Luís Carlos Tavares, que é morador do Loteamento Brás Cubas, falou em nome de todos os moradores presentes. “Finalmente chegou a nossa hora. Estamos muito agradecidos desde a primeira abordagem por toda a presteza, clareza e a vontade de ajudar a população que a equipe da Prefeitura demonstrou. Isso é mais do que um título. É um registro de cidadão. Esperei pelo meu por 27 anos. Parabéns prefeito, Coordenadoria de Habitação e Prefeitura”.

Dos oito núcleos habitacionais envolvidos na solenidade, em três a regularização fundiária foi concluída recentemente. Hoje, portanto, foi a primeira entrega de documentos aos moradores. São eles: a Quadra Q, pertencente à Vila Municipal (37 lotes regularizados e 26 títulos de legitimação de posse entregues), o Loteamento Brás Cubas (76 unidades regularizadas e 27 títulos de legitimação de posse entregues) e o Jardim Pavão II (21 lotes regularizados e a entrega hoje foi de 16 contratos de doação).

Também receberam títulos na solenidade moradores da Vila Municipal, que foi o primeiro bairro de Mogi a ter a regularização concluída. Ontem mais oito títulos de propriedade foram entregues a moradores do núcleo, que possui um total de 657 lotes regularizados.

Outros dois núcleos presentes na solenidade foram a Vila Paulista da Estação Alta, bairro que foi dividido em dois – Vila Paulista da Estação Alta I e II – e que tem um total de 228 moradias e o CDHU da Vila Cléo, o primeiro condomínio da CDHU a ter a regularização fundiária concluída na cidade. Da Vila Paulista da Estação Alta I, foram 81 registros de legitimação de posse entregues hoje e da Vila Paulista da Estação Alta I mais 13 títulos de legitimação de posse. Já da Vila Cléo, outros 17 moradores receberam títulos hoje.