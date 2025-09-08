Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 07/09/2025
1ª edição da Feira Gastronômica de Ferraz agita centro da cidade

Projeto será permanente e promete trazer toda sexta-feira, das 15 às 21 horas, opções de comida e muita diversão

08 setembro 2025 - 19h00Por de Ferraz
1ª edição da Feira Gastronômica de Ferraz agita centro da cidade1ª edição da Feira Gastronômica de Ferraz agita centro da cidade - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz )

A Feira Gastronômica de Ferraz de Vasconcelos teve a sua primeira edição na última sexta-feira (5), como uma grande novidade que movimentou o Calçadão da XV de Novembro e antecipou o final de semana no município. 

O projeto que será permanente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura promete trazer toda sexta-feira, das 15 às 21 horas, opções de comida e muita diversão para o centro da cidade. 

Comida japonesa, italiana, pastéis, sorvetes, doces e outros quitutes farão parte do cardápio da feira para as próximas edições. Quem compareceu saiu elogiando muito e gostou da novidade. Além das opções de comidas e lanches, teve música e área kids para as crianças aproveitarem o dia.

Ao todo são 15 tendas variadas para o público ferrazense ter opções de compra e escolha. Para a coordenadora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Erika Esteves Melhem, a primeira edição foi um sucesso e trouxe perspectivas de melhorias para as próximas edições. 

Ela lembrou que, embora, muita gente queira participar devido ao sucesso da primeira edição, todo o processo conduzido com a publicação de uma minuta de chamamento público para escolher os tipos de tendas já foi feita e novas vagas serão abertas futuramente, pois há um número limitado de participantes.

Maria e a filha comiam pastel e adoraram a novidade: “Gostei muito pela facilidade de vir e encontrar essas comidinhas aqui”, afirmou ela. 

Entre os expositores, a alegria também foi a mesma de participar de um projeto diferente como o da feira gastronômica: “Gostei muito e estou com altas expectativas”, declarou. 

Os secretários de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, e de Cultura, Ana Rosa, estiveram presentes nesta primeira edição. Para Ana Rosa, a parceria entre Cultura e Desenvolvimento para levar opções de lazer e comidas gostosas foi a novidade: “Estou adorando e convido todos a prestigiarem”, afirmou. 

Para Balke, é mais uma opção criada pela Prefeitura de Ferraz para incentivar o desenvolvimento: “A Feira Gastronômica veio para ficar”, declarou ele.

