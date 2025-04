1ª edição do 'Emprega Ferraz' reúne mais de 100 candidatos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura da Prefeitura de Ferraz realizou na manhã desta quarta-feira, 23, o seu processo seletivo pela primeira vez no Centro de Integração à Cidadania (CIC), no Parque São Francisco e foi um sucesso.

Mais de 100 pessoas já haviam passado pela manhã para efetuar a retirada da senha, passar pela triagem e já fazer entrevista e recrutamento com as três empresas parceiras desta ação; CasaMax do ramo da construção civil e dois supermercados Panamá e Soni. Parte das vagas são para a cidade de Ferraz, Poá e também Guarulhos, além de outras regiões.

Foram anunciadas 200 vagas, mas a listagem final com outras empresas que vão se juntando as ações chegam a 400 no total e servirão para futuros processos seletivos e contratações que serão realizados nas próximas semanas.

Por isso, cadastrar o currículo no programa ‘Emprega Ferraz’ será uma realidade no município, a partir de agora, já que a Prefeitura de Ferraz centralizará todas as vagas oferecidas e cidades vizinhas criando um banco de dados de quem procura uma oportunidade e de quem oferece a vaga, dando o suporte, divulgação e realizando processos para facilitar a captação de vagas e o oferecimento das mesmas para quem está desempregado.

A prefeita Priscila Gambale passou pelo processo seletivo para ressaltar as ações realizadas para que a cidade de Ferraz, conhecida por ser cidade dormitório possa oferecer vagas para absorver a mão de obra do município: “Desde o início temos intensificado este trabalho para dar emprego às famílias ferrazenses. Desejo boa sorte a todos vocês!”, afirmou.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, o PAT que ficou fechado por algumas semanas foi reaberto em grande estilo, oferecendo diversas oportunidades aos ferrazenses. Além de emprego, o CIC oferecerá cursos profissionalizantes e de capacitação totalmente gratuitos como já é a política do Estado de qualificar o trabalhador.

A dona de casa Márcia Regina Pereira Possani já conseguiu a vaga de Operadora de Caixa e estava feliz da cidade. Desempregada há dois anos, ela viu a oportunidade que precisava: “Eu ví a matéria das vagas e vim logo cedo. Cheguei às 5h30 da manhã e já estou saindo empregada”, afirmou ela, que é moradora da Vila Corrêa. O número 1 da fila foi o seu Válter que chegou às cinco horas da manhã para a vaga de ajudante de pedreiro. Ele, morador de Guaianases disse que conseguir arrumar emprego está bem difícil: “Estou na esperança de conseguir alguma coisa”, afirmou ele.