1ª edição do Emprego Agora atrai quase 200 candidatos na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos

A primeira edição deste ano do Emprega Ferraz realizada na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos atraiu centenas de candidatos na manhã desta segunda-feira (22). Representantes de cinco empresas estiveram presentes para fazer a seleção e triagem dos candidatos para as 173 vagas ofertas na primeira seleção do ano. A equipe da pasta também deu suporte aos candidatos durante o processo com a triagem e orientações.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, que fez uma saudação especial com os candidatos presentes, esta primeira edição foi bem produtiva e contou com vagas variadas em diversos setores: indústria, comércio, prestação de serviços e na área da Saúde também, que sempre é uma das reivindicações feitas pela população.

A ação do Emprega Agora é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Ferraz e as empresas parceiras para oferecer vagas de emprego a quem está precisando. Na manhã desta segunda-feira, a oferta de vagas atraiu muita gente. Além do cadastro, o candidato já passava por uma triagem e dependendo da situação, se encaixava na vaga oferecida pela empresa, já saía com a carta de encaminhamento para a vaga e entrevista.

No ano passado, mais de 1.200 pessoas foram encaminhadas ao mercado de trabalho graças a ação realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura e já se tornou tradicional no município. Se você procura uma vaga pode se cadastrar no banco de dados do balcão de empregos ou se tem oferta de vaga para oferecer pode também entrar em contato com o time do emprego da pasta pelo telefone: 4674-7824 ou pelo email: empregoagora@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br.